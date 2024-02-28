Ердоган знову захотів посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu Ajansı.

У своєму відеозверненні до учасників саміту Україна - Південно-Східна Європа президент Туреччини заявив, що не зможе взяти участь у заході через підготовку до виборів до місцевих органів влади в країні.

Відновлення переговорів

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що "Чорноморська ініціатива" залишається на їхньому порядку денному.

Він наголосив на необхідності створення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства комерційних суден у Чорному морі та додав, що в цьому контексті у співпраці з ООН тривають контакти з вироблення нового регламенту, який включатиме зобов'язання щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.

"З іншого боку, ми для відновлення миру готові відновити процес переговорів, який раніше відбувся в Стамбулі", - додав президент Ердоган.

Туреччина підтримує "формулу миру" України

"Ми вступили в третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром", - сказав Ердоган.

Президент для досягнення цієї мети наголосив на крайній важливості максимального використання всіх дипломатичних каналів.

"Як мінімум, вважаю за необхідне розпочати спільну роботу з визначення загальних параметрів миру. У цьому плані ми принципово підтримуємо мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів", - наголосив президент.

Підтримка кримськотатарського народу

Президент Ердоган нагадав, що Туреччина також взяла на себе керівну роль у рамках плану, присвяченого продовольчій безпеці. Також він підкреслив підтримку Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України.

За його словами, Туреччина докладає всіх зусиль для захисту прав та інтересів кримськотатарського народу. Він висловив готовність зробити свій внесок у якнайшвидше відновлення та реконструкцію України.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу". Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів РФ має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для суду.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.

Також Зеленський нещодавно сказав, що російський диктатор Володимир Путін не подзвонить українському лідеру, оскільки перший не хоче закінчувати війну.