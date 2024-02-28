Україна та Польща провели переговори щодо розблокування кордону

Торговий представник України Тарас Качка розповів про останній раунд перемовин з Польщею щодо торгівлі та зазначив, що опція закриття кордону для руху товарів у них не згадувалася, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook увечері 28 лютого.

Торгпред розповів, що провів 4 години дуже насичених переговорів з міністром розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Він назвав ці перемовини "одними з найбільш насичених та інтенсивних" у своїй кар’єрі.

"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", – заявив Качка.

Він зазначив, що не може наводити деталей, але "конструктивне рішення можливе".

"За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) – це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", – заявив він.

"Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики і пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману", – додав Качка.

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Також польський прем'єр повідомив, що у четвер зустрінеться з представниками фермерів-протестувальників та інших груп, що доєдналися до їхніх акцій.