Зведення Генштабу: Росіяни за добу сотню разів здійснили обстріли з РСЗВ

За минулу добу на фронті відбулося 79 бойових зіткнень, ворог завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це зоговорить зведення Генштабу ЗСУ 28 лютого 2024.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника".

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Табаївка.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 спроби штурму позицій наших військ.