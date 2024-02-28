Зеленський запропонував країнам Балкан створити коаліцію для реабілітації військових

У межах участі в саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Албанії президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Північної Македонії Стево Пендаровським. Зокрема, лідери обговорили створення коаліції для реабілітації українських військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі Зеленський поінформував свого колегу про ситуацію на фронті й актуальні оборонні потреби України.

Президент також відзначив важливість участі Північної Македонії в реалізації української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окремо лідери держав обговорили створення за участю Балканських країн хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників.

"Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн" , - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського в Албанію

В ніч на 28 лютого стало відомо про приїзд президента України Володимира Зеленського в Албанію. Він взяв участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа". Також там участь взяли лідери Албанії, Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Крім того, глава держави зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, сторони підписали угоду про дружбу і співпрацю між двома країнами.

До візиту на Західні Балкани український лідер відвідав Саудівську Аравію.