Фінляндія не забороняла використовувати передану Україні зброю для ударів по Росії

Україна може використовувати надану Фінляндією зброю по території Росії, Гельсінкі жодних заборон не встановлювали, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє Yle.

Керівництво парламентського комітету з оборони у Фінляндії також заявило, що країна не встановила жодних обмежень на свою допомогу в галузі озброєнь, і Україна може використовувати надану Фінляндією зброю також на території Росії.

За словами міністра оборони Хакканена, обмеження на застосування зброї встановили переважно країни, які надали Україні системи озброєння великої дальності.

Питання виникло, коли майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило заявив, що західні країни припустилися помилки, обмеживши використання Україною зброї тільки для ударів по окупованій території.

Удари по військових об'єктах РФ

Голова комітету парламенту з оборони Юкка Копра сказав, що Україна повинна мати право застосовувати зброю проти військових об'єктів на російській землі.

Заступник голови комітету з оборони Мікко Савола каже, що надана Фінляндією зброя в принципі може бути використана для ударів по російській землі.

Однак він вказує, що дальність дії наданої Фінляндією зброї менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Позиція НАТО

Сили оборони Фінляндії повідомили, що політична воля НАТО та інших країн Заходу, а також умова військової допомоги полягають у тому, що західна зброя не може бути використана в нападах на російську землю.

Журналісти також поцікавилися у НАТО, чи дали члени Північноатлантичного альянсу Україні інструкції про те, як і де можна використовувати військову допомогу.

У відповіді було зазначено, що позиція НАТО полягає в тому, що Україна має право на самооборону, включно з правом завдавати ударів по російських військових об'єктах за межами України.

Не перша заява в НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські пілоти винищувачів F-16 матимуть право завдавати ударів по законних військових об'єктах у Росії.

Генсек сказав, що війна в Україні - це агресивна війна, і Київ має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.