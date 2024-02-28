Третя штурмова бригада вибила російські війська з Красногорівки
Третя штурмова бригада повідомила, що вибила російські війська з Красногорівки, куди окупанти увійшли напередодні, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Третя штурмова бригада.
"Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога".
Як повідомляють військові, за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат. Близько 100 окупантів поранені або ліквідовані.
"Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!"