Третя штурмова бригада вибила російські війська з Красногорівки

Третя штурмова бригада повідомила, що вибила російські війська з Красногорівки, куди окупанти увійшли напередодні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Третя штурмова бригада.

"Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога".

Як повідомляють військові, за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат. Близько 100 окупантів поранені або ліквідовані.

"Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!"