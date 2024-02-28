Кубраков: Українська сторона не обговорює з Польщею можливе "закриття кордону"

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що українська сторона не обговорює з Польщею можливого "закриття кордону", повідомляє Європейська правда.

Такий коментар він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором… Подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога", – заявив Олександр Кубраков.

"Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут", – додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Після цього торговий представник України Тарас Качка сказав, що мав у середу тривалі перемовини з польськими міністрами і під час них таку опцію не згадували.

Також він порадив прочитати заяву Дональда Туска повністю, щоб про неї не склалося хибного враження.