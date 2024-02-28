У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку (Оновлено)
Повітряна тривога оголошена у Києві та ще низці областей через ракетну небезпеку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні силі, карта повітряних тривог.
"Увага! Київська область – ракетна небезпека!"
Повітряна тривога оголошена у Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській областях.
Оновлено. Повітряні сли повідомили про рух ракети на Полтавщину
В 21.58 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.