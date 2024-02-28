У Держдепі США прокоментували заклик Придністров'я до Росії щодо захисту

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"), повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг спікера Державного департаменту США Меттью Міллера.

Міллера попросили прокоментувати сьогоднішнє звернення Придністров'я до Росії із проханням про захист від Молдови

Спікер зазначив, що США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі.

"Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів" , - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що сьогодні, 28 лютого, депутати Придністров'я мали на з'їзді попросити російського диктатора Володимира Путіна про входження до складу РФ.

Але цього так і не сталося. Так звана ПМР просто закликала Росію до захисту від Молдови.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що такий результат є провалом для Росії.