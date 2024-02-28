Північна Македонія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС та НАТО

Прем’єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє Офіс президента, лідери підписали декларацію на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у столиці Албанії Тирані 28 лютого.

Декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, "коли будуть відповідні умови".

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Крім того, документ засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні РФ воєнні злочини, участь Північної Македоні в українській "формулі миру" та її зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.

У межах зустрічі Зеленський та Джафері також обговорили двосторонні відносини й висловили бажання їх розвивати, зокрема в галузі оборони й безпеки.

Нагадаємо, аналогічні декларації про підтримку вступу України до ЄС і НАТО активно укладались минулого року напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі; до них приєднались понад два десятки держав, які є членами НАТО.

У Тирані 28 лютого Зеленський брав участь у саміті "Україна – Південно-Схдна Європа", в межах якого зустрівся з лідерами Албанії, Чорногорії, Хорватії, Молдови та Сербії.