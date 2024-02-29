Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у праймериз

Суддя штату Іллінойс виключив колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймериз на підставі так званої "заборони заколотників", передбаченої 14-ю поправкою до Конституції, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що у Трампа є короткий період часу для подачі апеляції.

"Несподіване рішення, ухвалене в середу, з'явилося в той час, коли аналогічний антитрампівський позов з Колорадо перебуває на розгляді у Верховному суді США, який, як очікується, відхилить аргументи про те, що Трампу заборонено обіймати посаду президента" , – пише CNN.

Окружний суддя Кук Трейсі Портер значною мірою покладалася на попередній висновок Верховного суду Колорадо, назвавши аргументацію штату Колорадо "переконливою".

"Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі. Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані" , – написала Портер. ﻿

Іллінойс став третім штатом, де Трампа викреслили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна. Але ці рішення були призупинені в очікуванні апеляції у справі Колорадо до Верховного суду США.

Раніше Республіканська партія штату Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа від участі в партійних виборах (праймериз) в штаті.

Крім того, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз.