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Курс валют НБУ на 29 лютого

Курс валют НБУ на 29 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 28 лютого впав на 22 коп. до 38.2077 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 41.2968 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 46 коп. до 48.2621 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 43.3784 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 9.6105 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.207 700 --0.2172
EUR Євро 41.296 800 --0.4211
GBP Фунт стерлінгів 48.262 100 --0.4607
CHF Швейцарський франк 43.378 400 --0.331
PLN Польський злотий 9.610 500 --0.063

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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