Курс валют НБУ на 29 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 28 лютого впав на 22 коп. до 38.2077 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 41.2968 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 46 коп. до 48.2621 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 43.3784 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 9.6105 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.207 700 EUR Євро 41.296 800 GBP Фунт стерлінгів 48.262 100 CHF Швейцарський франк 43.378 400 PLN Польський злотий 9.610 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.