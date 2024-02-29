Курс валют НБУ на 29 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 28 лютого впав на 22 коп. до 38.2077 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 41.2968 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 46 коп. до 48.2621 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 43.3784 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 9.6105 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.207 700
|EUR
|Євро
|41.296 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.262 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.378 400
|PLN
|Польський злотий
|9.610 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.