У РФ заявили про збиття безпілотника в Курській області, було чути вибухи

У Курській області РФ сьогодні вранці, 29 лютого, було чути вибухи. Повідомляється, що над регіоном сили ППО нібито знищили безпілотник.﻿ Про це заявили в Міноборони РФ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Зазначається, що ударний дрон літакового типу намагався атакувати область. Про постраждалих та руйнування внаслідок атаки та роботи протиповітряної оборони не повідомлялося.

Вибухи в Курській області РФ

З перших місяців повномасштабного вторгнення у Курській області РФ регулярно чути вибухи.

Так, у ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу в районі нафтобази під Курськом. Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області – це операція ГУР.

Крім того, вранці 23 лютого Курську область атакували БпЛА. Російська влада заявила про двох нібито збитих українських безпілотників.

Також повідомлялося, що днем раніше невідомий безпілотник вибухнув у районі села Миколаєво-Дар'їно Курської області. Внаслідок пригоди двох військовослужбовців МО РФ госпіталізовано до Суджанської ЦРЛ.