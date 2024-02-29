ЗСУ вдарили по окупантах в Оленівці, є загиблі – Генштаб

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в окупованій Оленівці Донецької області. Десятки військових РФ загинули чи були поранені.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ 29 лютого.

Зазначається, що удару завдали українськими реактивними системами залпового вогню.