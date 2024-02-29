ЗСУ вдарили по окупантах в Оленівці, є загиблі – Генштаб
Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в окупованій Оленівці Донецької області. Десятки військових РФ загинули чи були поранені.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 29 лютого.
Зазначається, що удару завдали українськими реактивними системами залпового вогню.
"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", – йдеться в повідомленні.