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ЗСУ вдарили по окупантах в Оленівці, є загиблі – Генштаб

ЗСУ вдарили по окупантах в Оленівці, є загиблі – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в окупованій Оленівці Донецької області. Десятки військових РФ загинули чи були поранені.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ 29 лютого.

Зазначається, що удару завдали українськими реактивними системами залпового вогню.

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", – йдеться в повідомленні.

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