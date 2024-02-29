РФ за добу втратила понад 1100 військових та 23 танки – Генштаб ЗСУ

Росія втратила за добу ще приблизно 1150 військових, а також 23 танки, 31 артсистему, 44 бронемашини та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали: