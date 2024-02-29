РФ за добу втратила понад 1100 військових та 23 танки – Генштаб ЗСУ
Росія втратила за добу ще приблизно 1150 військових, а також 23 танки, 31 артсистему, 44 бронемашини та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 413 760 (+1 150) осіб,
- танків − 6 593 (+23) од,
- бойових броньованих машин − 12 552 (+44) од,
- артилерійських систем − 10 070 (+41) од,
- РСЗВ − 1 000 (+0) од,
- засобів ППО − 690 (+2) од,
- літаків − 342 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 768 (+15) од,
- крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 152 (+40) од,
- спеціальної техніки − 1 601 (+7) од.