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РФ за добу втратила понад 1100 військових та 23 танки – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила понад 1100 військових та 23 танки – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

Росія втратила за добу ще приблизно 1150 військових, а також 23 танки, 31 артсистему, 44 бронемашини та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 413 760 (+1 150) осіб,
  • танків − 6 593 (+23) од,
  • бойових броньованих машин − 12 552 (+44) од,
  • артилерійських систем − 10 070 (+41) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+0) од,
  • засобів ППО − 690 (+2) од,
  • літаків − 342 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 768 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 152 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 1 601 (+7) од.

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