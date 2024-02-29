Президент Аргентини хоче провести саміт на підтримку для України

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці цього року.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Видання зазначило, що плани Мілея різко відрізняють його від інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які займають більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Водночас Мілей заявив, що для нього пріоритетні союзи з "країнами, що захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, і Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.