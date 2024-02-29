Буданов категорично відкинув можливість заморожування війни з РФ

Росіяни б зраділи у разі замороження війни та святкували свою перемогу. Але цього ніколи не станеться.﻿ Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю в CBC News, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як воно є зараз" , - сказав Буданов.

Коментуючи російське бачення, начальник ГУР зазначив, що ворог прагне того, "щоб ми визнали територію, яку вони захопили, російською".

Він зауважив, що тоді б ворог "святкував перемогу".

"Цього ніколи не станеться" , - наголосив Буданов.

Заяви ЗМІ про замороження війни

Наприкінці грудня The New York Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін нібито передав дипломатичними каналами сигнал, що готовий заморозити війну в Україні.

Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу не просять Україну домовлятися з Росією про заморожування війни. А в Офісі президента України закликали світ припинити жити ілюзіями - Путін продовжить воювати і вбивати.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, тиску від партнерів щодо припинення захисту України поки що немає. Союзники поки не готові офіційно дати відповідні сигнали.