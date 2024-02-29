Польські фермери майже не випускають вантажівки з України – ДПСУ

Польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Вони майже не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки" , - зазначив він.

Станом на ранок сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин".

"І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично пропускалися по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка за годину" , - додав речник.

За словами Демченка, також критично низькі показники перетину кордону на напрямку "Ягодин". За минулу добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Але польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. Як розповів речник ДПСУ, за останні дні показники перетину кордону там нульові.