Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ "у рамках триваючої міжнародної санкційної реакції на незаконне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року".﻿ Про це йдеться у заяві на сайті уряду Нової Зеландії, повідомляє Економічна правда.

Так, запроваджені обмеження передбачають:

введення граничної межі ціни на нафту російського походження, встановленої G7+;

чітко встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі через треті країни;

низку фізичних та юридичних осіб.

включення до санкційного списку 45 фізичних та 16 юридичних осіб.

"У спробах обійти санкції використовуються все більш витончені методи. Орієнтуючись на методи ухилення, уряд робить свій внесок у надійність системи санкцій. Нова Зеландія запровадила санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, в тому числі тих, хто причетний до закупівельних мереж з метою обходу санкцій" , - йдеться у заяві.

До списку потрапили компанії, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, а також топменеджери деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у КНДР.

"Ці нові обмеження є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії фінансувати свою агресивну війну проти України, і гарантувати, що Нова Зеландія не буде використовуватися як канал для ухилення від санкцій" , - заявили в уряді.

З моменту ухвалення Закону про санкції щодо Росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 1 600 фізичних та юридичних осіб, а також низку торговельних заходів, додали в уряді.