Буданов вважає правильним рішення Зеленського звільнити Залужного

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не вірить у те, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ призвели якісь особисті розбіжності між ним президентом Володимиром Зеленським.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю CBC News, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є "прямим підлеглим іншого".

Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши Залужного".