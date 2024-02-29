Канцлер Австрії заявив про неконтрольовану "спіраль ескалації" в Україні

Канцлер Австрії Карл Негаммер попереджає про неконтрольовану "спіраль ескалації" у війні в Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, щоб запобігти третій світовій війні, важливо бути пильним, оскільки у війнах можна оступитися.

"Для того щоб конфлікт припинився, необхідні нові рішення" , - підкреслив Негаммер.

Він додав, що Європа перебуває у своєрідній "західній відлуння-камері" і вона повинна залучити до співпраці країни БРІКС.

"Перш за все, Заходу потрібні Китай та Індія для пошуку мирного рішення. З цими двома країнами необхідно розмовляти на рівних" , - заявив він.

Нагадаємо, 26 лютого в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 лідерів ЄС. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Низка країн НАТО вже виступила проти цієї ідеї, зокрема, США, Німеччини, Чехії, Болгарії, Іспанії та Італії.