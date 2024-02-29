Північні країни НАТО готуються до масштабних військових навчань
Військові 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024, які є частиною серії навчань Steadfast Defender, що відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції, повідомляє Європейська правда.
Навчання будуть присвячені колективній обороні й триватимуть з 3 до 14 березня. У них візьмуть участь понад 20 тисяч військовослужбовців.
Навчання будуть зосереджені на півночі Норвегії, Швеції і Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах цих країн.
Особливо висока активність спостерігатиметься на морі, де буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден.
У повітрі в рамках Nordic Response 2024 діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки, а також гелікоптери і літаки спеціального призначення Альянсу.
На землі тисячі солдатів захищатимуть і охоронятимуть територію країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів.
Спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Північного регіону.
"Ми повинні бути здатними дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше", – сказав бригадний генерал Трон Странд, командувач Норвезького центру повітряних операцій.