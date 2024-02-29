Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про підвищену небезпеку – пояснення ЗСУ

Оновлений застосунок "Повітряна тривога" передаватиме попередження про підвищену небезпеку у конкретному регіоні. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Фахівцями Повітряних сил разом з розробниками додатка "Повітряна тривога" вдалось розробити алгоритм, який дозволить отримувати інформацію щодо регіону, де ви перебуваєте. Тобто ви забиваєте в додаток свій регіон - і у вас з’являється додаткова інформація щодо підвищеної тривоги, коли входить у повітряний простір певний об'єкт", - сказав Ігнат.

За його словами, у новій версії застосунку під час тривоги буде надходити додаткове сповіщення про наближення ракети чи безпілотника. Утім, не слід розраховувати на це як на панацею, бо якщо летить балістична ракета, така інформація не завжди завчасно може з’явитись у застосунку, застеріг Ігнат.

Інформацію про всі види небезпеки передають чергові цивільного захисту в обласних військових адміністраціях, розповів речник ПС.

Він зазначив, що розробники застосунку також додали можливість налаштування гучності сповіщення про підвищену небезпеку.

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, користувачам необхідно оновити застосунок.