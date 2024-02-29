Буданов про витік плану контрнаступу: Вживаємо заходів

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що спеціальні служби мають докази того, що Росія знала про плани наступу Сил оборони, яке відбулося у 2023 році. Про це він повідомив в інтерв'ю CBC News, повідомляє Ліга.net.

Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що плани наступу "потрапили до Кремля ще до того, як він розпочався".

За словами Буданова, він не має наміру говорити більше, ніж глава держави.

"У нас була, скажімо так, інформація, докази того, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо заходів" , – заявив розвідник.

Також Зеленський говорив, що Україна має стратегію військових дій на поточний рік і сценаріїв буде кілька на тлі можливості витоку інформації.