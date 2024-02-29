ДБР про аварію з нардепом Ніколаєнком: Дівчина могла б вижити

Державне бюро розслідування завершило розслідування відносно народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який у листопаді 2023 року вчинив смертельну ДТП на Житомирщині.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза" , – йдеться в повідомленні.

18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі.

Повідомлється, що нардеп, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу.

Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

Також повідомляється, що Ніколаєнко систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови.

Нагадаємо, народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. ДБР почало розслідування обставини цієї смертельної дорожньо-транспортної пригоди.