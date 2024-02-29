Трамп зустрінеться з Орбаном у своїй резиденції в Мар-а-Лаго – Bloomberg

Експрезидент США Дональд Трамп планує наступного тижня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на неназване джерело, знайоме з планами, повідомляє Європейська правда.

Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня. Орбан, як і Трамп, сповідує популістську політику і посідає чільне місце як лідер ультраправого відродження в Європі.

Посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не відповіли на запити про коментарі в середу ввечері. Раніше про зустріч повідомила газета The New York Times.

Зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики ще під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.

Минулого тижня помічники Трампа просували його зустріч з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, нещодавно обраним популістом.