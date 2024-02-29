Путін заявив про "повну готовність" ядерних сил РФ та нову зброю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ приведені в стан повної готовності та вкотре похвалився розробкою нового озброєння, яке, за його словами, вже або вже використовується на війні проти України, або найближчим часом буде поставлене у війська.﻿﻿ Про це Путін сказав під час свого послання Федеральним зборам 29 лютого, повідомляє Українська правда.

"У стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєнь − про що я говорив ще в посланні 2018 року − все зроблено або завершується ця робота.

Так, гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.)" , – зазначив Путін.

Також, за його словами, в бою вже застосовувався і ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон".

"Про нього в посланні 2018 року навіть не йшлося, але і ця система вже в строю. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пєрєсвєт"" , - заявив Путін.

Він додав, що зараз в Росії закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Бурєвєснік" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

"У війська поставлені і перші серійні важкі балістичні ракети "Сармат". І ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні" , – зазначив російський диктатор.

Путін запевняє, що робота над "цілою низкою інших перспективних систем озброєння триває".

Він традиційно повторив брехню про те, що "не ми почали цю війну на Донбасі" і вкотре заявив, що російські окупанти зроблять "усе, щоб її закінчити, викорінити нацизм, вирішити всі завдання СВО".