Путін пригрозив "трагічними наслідками" за відправку західних військ в Україну

Російський диктатор Володимир Путін після слів президента Франції Емманюеля Макрона пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.﻿﻿ Про це Путін сказав під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого, повідомляє Українська правда.

"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня... Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими" , – сказав Путін.

Він додав, що західні країни мають розуміти, що у Росії "теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

"Усе, що вони (західні країни – ред.) вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації", – зазначив Путін.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. Макрон також заявив, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років − про це свідчать дії Москви в останні тижні.

Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.

Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.

У Білому домі заявили, що США не відправлятимуть війська воювати в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну, натомість індивідуальні рішення окремих країн не потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.