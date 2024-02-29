Індія шукає заміну російським постачальникам нафти – Bloomberg
Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти через санкційну політику США, що змушує їх шукати альтернативні варіанти постачання. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Агентство пише, що РФ й далі залишається панівним постачальником нафти до Індії, але спостерігається тенденція до збільшення імпорту з інших країн. Зокрема, постачання з Саудівської Аравії цього місяця виросли на 22% порівняно з січнем. Найбільший приватний індійський НПЗ Reliance Industries Ltd. закупив найбільший обсяг саудівської нафти з травня 2020 року, згідно з даними Kpler.
Попри бажання індійських НПЗ наростити імпорт російської нафти, для цього потрібно схвалення з боку США, повідомили керівники заводів на умовах анонімності.
Ціна на російську нафту зараз дешевше лише на 2-4 долари за барель. Раніше знижки за російську нафту перевищували 30 доларів, але двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію з боку Китаю, говорять керівники.
Після початку війни в Україні імпорт російської нафти до Індії різко зріс, оскільки НПЗ скористалися дешевшими барелями, яких уникали інші покупці. Торік на піку частка російської нафти в загальному обсязі імпорту країни досягала майже 50%. Однак через нові санкції США деякі поставки російської нафти в останній час зіткнулися з труднощами.
Крім того, Москва вимагає оплати в юанях, оскільки деякі банки в останні кілька місяців стали більш ретельно стежити за використанням дирхамів для розрахунків.
Раніше стало відомо, що нові санкції США проти РФ можуть вплинути на продаж російської нафти в Індію, яка є найбільшим покупцем її морської нафти.