Індія шукає заміну російським постачальникам нафти – Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти через санкційну політику США, що змушує їх шукати альтернативні варіанти постачання.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Агентство пише, що РФ й далі залишається панівним постачальником нафти до Індії, але спостерігається тенденція до збільшення імпорту з інших країн. Зокрема, постачання з Саудівської Аравії цього місяця виросли на 22% порівняно з січнем. Найбільший приватний індійський НПЗ Reliance Industries Ltd. закупив найбільший обсяг саудівської нафти з травня 2020 року, згідно з даними Kpler.

Попри бажання індійських НПЗ наростити імпорт російської нафти, для цього потрібно схвалення з боку США, повідомили керівники заводів на умовах анонімності.

Ціна на російську нафту зараз дешевше лише на 2-4 долари за барель. Раніше знижки за російську нафту перевищували 30 доларів, але двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію з боку Китаю, говорять керівники.

Після початку війни в Україні імпорт російської нафти до Індії різко зріс, оскільки НПЗ скористалися дешевшими барелями, яких уникали інші покупці. Торік на піку частка російської нафти в загальному обсязі імпорту країни досягала майже 50%. Однак через нові санкції США деякі поставки російської нафти в останній час зіткнулися з труднощами.

Крім того, Москва вимагає оплати в юанях, оскільки деякі банки в останні кілька місяців стали більш ретельно стежити за використанням дирхамів для розрахунків.

Раніше стало відомо, що нові санкції США проти РФ можуть вплинути на продаж російської нафти в Індію, яка є найбільшим покупцем її морської нафти.