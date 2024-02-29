Путін назвав "вкидами" інформацію про розміщення ядерної зброї РФ в космосі

Президент РФ Владімір Путін звинуватив США у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі, заявивши, що так Вашингтон хоче втягнути Москву у переговори на своїх умовах. Про це Путін заявив у четвер у своєму зверненні до Федеральних зборів, повідомляє Європейська правда.

Путін сказав, що Росія готова до діалогу зі США з питань стратегічної стабільності, але "останнім часом все частіше звучать безпідставні звинувачення" з боку Сполучених Штатів.

"Наприклад, на адресу Росії, що ми нібито збираємось розмістити ядерну зброю в космосі. Таки вкиди – а це ніщо інше, ніж вкиди – це хитрість, тільки для того, щоб втягнути нас в переговори на своїх умовах, які вигідні винятково США" , – заявив Путін.

Очільник Росії сказав, що США займаються демагогією напередодні виборів, аби показати виборцям, що, "як і раніше правлять світом".

Він додав, що Захід намагається втягнути Росію в гонку озброєнь – повторити "трюк", як із СРСР у 1980-ті роки.