У МЗС Фінляндії запропонували витратити прибутки з активів РФ на зброю для України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що доходи від заморожених російських активів слід використати на озброєння України, повідомляє Європейська правда.

На думку Валтонен, ЄС і США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

Разом G7 і ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів. Їхня оціночна прибутковість становить близько трьох мільярдів євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів і в довгостроковій перспективі – на відновлення України" , – сказала Валтонен.

Міністерка, однак, нагадала, що йдеться про досить складне юридичне питання.

"Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти і привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів" , – скала вона.

З такою ж пропозицією напередодні виступила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн заявила, що настав "час розпочати розмову" про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військових товарів для України.