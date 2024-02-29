Загибель помічника Залужного: у ДБР повідомили деталі про хід розслідування

Державне бюро розслідувань ще розслідує загибель у листопаді 2023 року від вибуху гранати помічника Залужного Геннадія Частякова: було опитано близько 20 свідків, проведено три слідчі експерименти, триває кілька експертиз, повідомляє Українська правда.

У Бюро зазначають, що наразі перевіряється декілька версій вказаної трагедії, зокрема щодо можливої загибелі потерпілого в результаті порушення правил поводження із вибуховими пристроями або можливого нещасного випадку внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм та інші.

Як відомо, 39 річний Частяков загинув від вибуху гранати в своєму домі на Київщині 6 листопада 2023 року. Того дня він святкував день народження і розпакував подарунок від свого колеги офіцера Олега Тімченка, у якому виявилася пляшка віскі та бойові гранати.

У відповіді на запит вказано, що з метою перевірки усіх висунутих версій у кримінальному провадженні слідство допитало приблизно два десятки свідків. Було проведено три слідчі експерименти, витребувано та опрацьовано значну кількість документів, у тому числі таких, що становлять охоронювану законом державну таємницю.

Слідчі також отримали матеріали проведеного силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України службового розслідування за вказаним фактом. Було призначено понад 10 судових експертиз, зокрема експертизи вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху, дактилоскопічні, молекулярно-генетичні, судово-медичні, а також психологічну із застосуванням поліграфа. Проведення деяких із них наразі продовжується, зазначають у ДБР.

Слідчі додатково перевіряють і правомірність та законність набуття у користування підозюваним Тімченком вилучених у нього та на місці події гранат, обставини їхнього зберігання та подальшого передання частини з них Частякову.

Стосовно запитання журналіст, чи співпрацює Тімченко зі слідством, у Бюро відповіли, що "процесуальна поведінка підозрюваного Тімченка О.В., ураховуючи його право на захист, наразі не суперечить принципам та вимогам кримінального процесуального законодавства".

Також вказано, що вирішення питання стосовно можливої додаткової кваліфікації дій підозрюваного Тімченка, якому слідство інкримінує незаконний збут бойових припасів (вибухових пристроїв), буде можливе лише за результатами проведення комплексу всіх необхідних та можливих слідчих дій, отримання висновків експертиз та ретельного аналізу зібраних доказів.