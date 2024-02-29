Польща може заборонити імпорт продовольства з Росії – Туск

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Туск планує обговорити це питання сьогодні на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надмірної пропозиції та "нерівної" конкуренції пов'язана не лише з торгівлею з Україною, а й з експортом із Росії та Білорусі, заявив він журналістам у Варшаві після зустрічі з латвійською колегою.

Туск і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства.