Сирський побував на Авдіївському та Курахівському напрямках та назвав ціль ЗСУ

Росіяни продовжують вперто атакувати українські позиції попри значні втрати у живій силі й техніці, іноді мають успіх на певних ділянках на Авдіївському та Курахівському напрямках у Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, повідомляє Ліга.net.

"Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках" , – написав головком ЗСУ.

Сирський зазначив, що його головна задача – ефективно використати бойові можливості озброєння та військової техніки українських підрозділів для завдання максимальних втрат окупантам та знищення значну частину російської артилерії та бронетехніки, а також утримати займані позиції та відновити положення там, де українські захисники відійшли.

Він зауважив, що для посилення оборони на головних напрямках необхідно грамотно розподіляти українські резерви.

Головком ЗСУ повідомив, що під час роботи з командирами бригад основну увагу звертає на те, як організована робота на пунктах управління стосовно вогневого ураження загарбників, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, що склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами й підрозділами.