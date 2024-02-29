Міноборони виявило безпідставні виплати "бойових" на майже 190 млн гривень

Аудит Міністерства оборони встановив факт безпідставної виплати додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям на суму 186,6 мільйона гривень, повідомляє Економічна правда.

"Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема, факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень виявили на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.