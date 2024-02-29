Вірменія може почати європейську інтеграцію – спікер парламенту
Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, повідомляє Європейська правда.
У відповідь на запитання про те, чи готова Вірменія поглиблювати відносини з ЄС і чи може поставити за мету статус кандидата на вступ, Симонян відповів, що про таку можливість варто подумати.
"Ми готові рухатися і будемо рухатися у напрямку, який надасть нам найбільшу безпеку. А зараз те, що ми демократична країна, є важливою складовою нашої безпеки", – сказав Ален Симонян.
Одночасно Симонян запевнив, що потенційне членство Вірменії в НАТО у владі країни не обговорюють.
Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.