ГУР: В Азовському морі горів російський катер, у ворога є втрати

В акваторії Азовського моря сьогодні, 29 лютого, була пожежа на одному з російських катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Відомо про втрати у лавах окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

"Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів", - наголосили в ГУР.

Там додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.

Пожежа на криголамі

Варто зауважити, що це не перша пожежа на російському судні за сьогодні. Нещодавно стало відомо, що в порту Санкт-Петербурга горів криголам "Єрмак".

Російське МНС оприлюднило відео, як на місці інциденту пожежники намагалися ліквідувати загоряння.

Інформації про постраждалих внаслідок інциденту не було.