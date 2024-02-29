Європарламент ухвалив резолюцію, в якій звинуватив Путіна у вбивстві Навального

Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій засудив вбивство російського опозиціонера Олексія Навального та заявив, що за це прямо відповідальний президент Росії Володимир Путін, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляється в заяві Європарламенту.

"Європейський парламент рішуче засуджує вбивство Олексія Навального та повністю підтримує Юлію Навальну в її прагненні продовжувати його роботу. … Повна кримінальна та політична відповідальність за його смерть лежить на російській державі, зокрема на її президенті Владімірі Путіну, який має бути притягнутий до відповідальності" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, євродепутати наголошують, що вбивство Олексія Навального є ще однією ознакою посилення та систематичних репресій у Росії, і вимагають незалежного та прозорого міжнародного розслідування його вбивства, "щоб розкрити правду, забезпечити притягнення до відповідальності та справедливість".

При цьому там підкреслили, що політична система РФ контролюється "консолідованим авторитарним режимом із нестримною корупцією, який використовує сфальсифіковані вибори як подобу демократії та зосереджує всю владу в руках Владіміра Путіна".

В резолюції зазначається, що народ Росії не треба плутати з "воєннопідбурювальним, автократичним і клептократичним режимом Кремля", та висловлена солідарність "з усіма тими в Росії та за її межами, хто, попри цілеспрямовані жорстокі репресії та важкі особисті наслідки, продовжує знаходити сміливість говорити правду".

"Підтримка України – найкраща відповідь Кремлю. Рішуча перемога України може призвести до справжніх змін у Російській Федерації, зокрема до деімперіалізації, деколоніалізації та рефедералізації, які є необхідними умовами для встановлення демократії в Росії" , — зазначається в резолюції.

Як повiдомлялось, 16 лютого російська служба виконання покарань Ямало-Ненецьким автономним округом РФ повідомила про смерть у виправній колонії опозиційного політика Олексія Навального.

У смерті Олексія Навального його вдова Юлія звинувачує президента РФ Володимира Путіна. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі звинувачення "хамськими".