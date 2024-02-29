NYT: Трамп наступного тижня зустрінеться з Орбаном у Флориді

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді наступного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Орбан є давнім союзником Трампа і має тісні зв'язки з популістським консервативним рухом у Сполучених Штатах. Трамп часто хвалив Орбана на мітингах і у виступах відтоді, як покинув Білий дім.

"Їхня зустріч, яка має відбутися в клубі Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Біч наступної п'ятниці, підкреслює ступінь, до якої Трамп намагається утвердитися як свого роду президент у вигнанні" , - пише видання.

Це відбувається в той час, коли Трамп наближається до висунення своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії та готується до загальної виборчої кампанії проти президента Джо Байдена, у якого були прохолодні відносини з угорським прем'єр-міністром.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що їй невідомо про будь-які плани Орбана відвідати Байдена під час його поїздки.

Зв'язки Трампа й Орбана

У Орбана були розбіжності з лідерами інших країн НАТО і Європейського союзу через війну в Україні, і критики піддали його нападкам за те, що він веде Угорщину до авторитаризму.

Як і Трамп, він іноді виявляв симпатію або захоплення диктатором Володимиром Путіним.

В Угорщині проходили засідання Консервативної конференції політичних дій, яка стала продовженням руху Трампа MAGA, а два роки тому Орбан був присутній на зустрічі групи в Техасі.

За словами людини, поінформованої про плани, Орбан хотів провести майбутню зустріч. У них уперше зав'язалися стосунки, коли Трамп був президентом, і Трамп підтримав Орбана на четвертий термін у 2022 році.

Що раніше Орбан говорив про Трампа

У своїй промові цього місяця Орбан фактично підтримав Трампа, назвавши вибори у Сполучених Штатах частиною глобального референдуму про те, який уряд слід обрати демократичним країнам.

"2024 рік може стати переломним: роком "супервиборів", коли люди в Брюсселі, Америці, Індії та десятці інших місць вирішуватимуть, якого керівництва вони хочуть у нинішній глобальній економічній трансформації та її льодах, що руйнуються" , - сказав Орбан.

Також він додав, що Угорщина не може втручатися у вибори в інших країнах, але їм би дуже хотілося, щоб президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому і встановив мир у східній половині Європи.

Що Трамп говорив про Орбана

Їхня остання зустріч відбулася 2022 року в гольф-клубі Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

"Відмінно провів час із моїм другом Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Ми обговорили багато цікавих тем - мало хто знає стільки про те, що відбувається сьогодні у світі. Ми також святкували його велику перемогу на виборах у квітні" , - написав Трамп у соціальній мережі.

Також Трамп називав Орбана великим лідером і сильною людиною.

Ставлення Трампа й Орбана до війни в Україні

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

У листопаді Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Нещодавно Дональд Трамп знову заявив на важливості завершити війну в Україні й пообіцяв зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в екс-президента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, точно буде інша політика щодо України. Водночас президент переконаний у подальшій підтримці з боку США у разі перемоги Трампа.