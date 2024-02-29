Коригував удари по Дніпру: соратника Киви посадили на 15 років

В Дніпрі суд визнав винним соратника ліквідованого екснардепа Іллі Киви, який коригував ракетні удари по обласному центру, а також передавав росіянам дислокацію систем ППО, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За версією слідства, приватний підприємець в Дніпрі добровільно вступив у злочинну змову з представником Росії. Упродовж серпня-вересня 2022 року він фіксував та передавав інформацію про місця базування українських військових, рух техніки ЗСУ, місцезнаходження блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей, залізничних вокзалів на території області. Зібрані дані надсилав ворогу з посиланнями на Google Maps через месенджер "Telegram".

Крім цього, чоловік повідомив про перебування військових в одній із лікарень міста та здійснив відеофіксацію роботи ППО по ворожих цілях. Відзнятий матеріал відправив разом із координатами можливого місця пуску ракети засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Також він інформував про результати ракетних обстрілів.

Чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Під час судового засідання чоловік свою провину не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

За дамини СБУ, засуджений залишився у Дніпрі після повномасштабного вторгнення для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Він є ідеологічним прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з ліквідованим колишнім нардепом-втікачем Іллєю Кивою.