Росіяни завдали авіаудару по Донецькій області, троє людей поранені
Російські війська 29 лютого здійснили авіаудар по селу Щербинівці Бахмутського району на Донеччині, троє людей поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.
"29 лютого 2024 року, о 16:50, російська армія нанесла авіаудар, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по сел. Щербинівці Бахмутського району.
Ворожа авіабомба поцілила у житловий будинок, зруйнувавши його вщент. Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення 3 громадян. Жінку 63 років госпіталізували з мінно-вибуховою і черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку й серцевим нападом. Також зазнали тілесних ушкоджень її 65-річний чоловік та їх сусід 76 років, які знаходились на вулиці".
Крім того, пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків і господарських споруд.