Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сил логістики ЗСУ генерала Володимира Карпенка, повідомляє Українська правда.
Про це говорить сайт президента.
"Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних сил України.
...Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних сил України".
Довідково: За даними з відкритих джерел, Карпенко раніше обіймав посаду командувача логістики командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Що передувало:
- Президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.