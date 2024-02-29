Росіяни запустили ударні БпЛА по кількох напрямках (Оновлено)

Увечері 29 лютого російські війська запустили ударні БпЛА з кількох напрямків на територію України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Військові повідомили, що БпЛА прямували з південного сходу через Запорізьку область на Дніпропетровщину. Також повідомили про БпЛА в Синельниківському районі в напрямку Дніпра.

Пізніше уточнили, що БпЛА курсом на Новомосковськ Дніпропетровської області.

Також про загрозу безпілотників повідомили у Харківській області.

О 22:03 повідомили про БпЛА в південній частині Павлограда Дніпропетровської області.

О 22:49 військові повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.