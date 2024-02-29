ОВА: На Харківщині планують запровадити обов’язкову евакуацію ще з 18 сіл

У Харківській області планують запровадити обов’язкову евакуації родин з дітьми ще з 18 сіл, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію.

У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА".

Синєгубов додав, що до процесу евакуації залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.

За його словами, 28 329 осіб за весь час переїхали в безпечніші умови, з них 869 дітей. А з початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей.

Він наголосив, що ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки.

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