ОВА: На Харківщині планують запровадити обов’язкову евакуацію ще з 18 сіл
У Харківській області планують запровадити обов’язкову евакуації родин з дітьми ще з 18 сіл, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.
Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію.
У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА".
Синєгубов додав, що до процесу евакуації залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.
За його словами, 28 329 осіб за весь час переїхали в безпечніші умови, з них 869 дітей. А з початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей.
Він наголосив, що ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки.
Передісторія:
- У серпні 2023 року влада розпочала обов’язкову евакуацію сімей з дітьми з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.
- В кінці листопада повідомлялося, що усього з трьох громад Куп'янського району, де була оголошена евакуація, разом з батьками вивезли 299 дітей.
- У грудні влада Харківської області повідомила, шо розглядає можливість розширення переліку прифронтових громад, з яких здійснюватимуть примусову евакуацію у зв’язку з російськими обстрілами.
- У січні у Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми.