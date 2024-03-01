Польські компанії купують російську агропродукцією через Білорусь – розслідування

Журналіст Михайло Ткач показав у розслідуванні, як сотні польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу і у зворотному напрямку, повідомляє Українська правда.

Чоловік на прохання знімальної групи УП зателефонував до польської компанії та представився менеджером реальної білоруської компанії. Він відкрито запропонував придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами.

Менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

Хоча у вересні 2023 року після протестів фермерів, Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Після цього обсяг продукції, який продовжував їхати з Білорусі невпинно збільшується.

"Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на $8 млн" , – сказав Ткач.

Біля КПП "Кукурикі" журналісти нарахували сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі. Судячи зі спілкування з представниками агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній.

Один із таких центрів у Білорусі – термінал Колядичі Державного підприємства "БТЛЦ" в Мінську.

За інформацією польських джерел видання та даними з відкритих та закритих баз, у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.

Редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков зазначає, що загалом Польщі та іншим країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білоруссю, адже немає санкцій, які стосуються саме агропродукції.