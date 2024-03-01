В ISW пояснили, навіщо Путін говорив про ядерну зброю у своєму зверненні

Під час виступу на Федеральних зборах Путін використовував риторику про переговори і брязкання ядерною зброєю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань "стратегічної стабільності" і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.

Путін стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

ISW наголосив, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, він хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити і роззброїти НАТО - це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Путін також підкреслив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

Військові аналітики зауважили, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу.

Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

Ключові висновки ISW за 29 лютого