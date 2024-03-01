В ISW пояснили, навіщо Путін говорив про ядерну зброю у своєму зверненні
Під час виступу на Федеральних зборах Путін використовував риторику про переговори і брязкання ядерною зброєю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань "стратегічної стабільності" і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.
Путін стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.
ISW наголосив, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, він хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити і роззброїти НАТО - це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.
Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.
Путін також підкреслив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.
Військові аналітики зауважили, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу.
Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.
Ключові висновки ISW за 29 лютого
- Українські посадовці занепокоєні можливістю значних територіальних захоплень Росії влітку 2024 року в разі подальших затримок із західною безпековою допомогою.
- Президент Росії Владімір Путін використав своє звернення до Федеральних зборів 29 лютого, щоб спробувати переконати російську громадськість у тому, що його наступний президентський термін буде визначатися військовими успіхами Росії в Україні, але не за рахунок стагнації або зниження соціально-економічного добробуту.
- Під час виступу на Федеральних зборах Путін використовував риторику про переговори і брязкання ядерною зброєю, ймовірно, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови і сприяти поточним інформаційним операціям Кремля.
- У своєму зверненні до Федеральних зборів Путін підкреслив, що Кремль зосередив увагу на 2024 році як "Році сім'ї" для подолання демографічної кризи в Росії.
- Путін не відповів на запит Конгресу депутатів проросійського сепаратистського регіону Молдови Придністров'я від 28 лютого, але ця відсутність відповіді все ще залишає Кремлю кілька можливих варіантів дій на більш пізній час.
- Українські сили збили ще три винищувачі Су-34 на сході України 28 і 29 лютого.
- Кремль продовжує відстоювати своє самовпевнене право застосовувати російський федеральний закон до громадян країн-членів НАТО і колишніх радянських республік за дії, вчинені на території їхніх власних країн.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що очолювана Росією Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) є загрозою для безпеки Вірменії, оскільки російські чиновники відмовилися визнати скорочення участі Вірменії в ОДКБ.
- За повідомленнями, Кремль створив посади високого рівня в усіх федеральних органах влади для просування патріотизму та історії в кожному органі, що, ймовірно, має на меті посилення інформаційного та ідеологічного контролю над федеральними службовцями.
- 29 лютого російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв уздовж лінії фронту.
- Голова російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов заявив 29 лютого, що "Ростех" планує виробляти літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 за невизначеним графіком, оскільки російські війська потребують більшої кількості літаків А-50.
- Окупаційна влада продовжує підтримувати зусилля Кремля, спрямовані на посилення контролю над релігійними групами в окупованій Україні.