Курс валют НБУ на 1 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 лютого впав на 16 коп. до 38.0492 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 41.2035 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 16 коп. до 48.1056 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 43.2083 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 9.5395 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.049 200 EUR Євро 41.203 500 GBP Фунт стерлінгів 48.105 600 CHF Швейцарський франк 43.208 300 PLN Польський злотий 9.539 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.