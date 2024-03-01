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Курс валют НБУ на 1 березня

Курс валют НБУ на 1 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 29 лютого впав на 16 коп. до 38.0492 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 41.2035 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 16 коп. до 48.1056 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 43.2083 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 9.5395 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.049 200 --0.1585
EUR Євро 41.203 500 --0.0933
GBP Фунт стерлінгів 48.105 600 --0.1565
CHF Швейцарський франк 43.208 300 --0.1701
PLN Польський злотий 9.539 500 --0.071

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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