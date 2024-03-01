Курс валют НБУ на 1 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 1 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 29 лютого впав на 16 коп. до 38.0492 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 41.2035 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 16 коп. до 48.1056 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 43.2083 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 9.5395 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.049 200
|EUR
|Євро
|41.203 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.105 600
|CHF
|Швейцарський франк
|43.208 300
|PLN
|Польський злотий
|9.539 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.