На фронті за добу понад 80 зіткнень: де найбільше атак окупантів

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському (30), Авдіївському (25) та Лиманському (12) напрямках.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 1 березня.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Митрофанівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщіївка, Новоєгорівка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Суха Балка, Желанне, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.