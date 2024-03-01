РФ втратила за добу понад 900 військових та 36 артсистем – Генштаб
Росія втратила за минулу добу ще приблизно 920 військових, а також 17 танків, 30 бронемашин, 36 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 414 680 (+920) осіб,
- танків − 6 610 (+17) од,
- бойових броньованих машин − 12 582 (+30) од,
- артилерійських систем − 10 106 (+36) од,
- РСЗВ − 1 000 (+0) од,
- засобів ППО − 691 (+1) од,
- літаків − 345 (+3) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 794 (+26) од,
- крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 206 (+54) од,
- спеціальної техніки − 1 611 (+10) од.