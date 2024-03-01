РФ втратила за добу понад 900 військових та 36 артсистем – Генштаб

Росія втратила за минулу добу ще приблизно 920 військових, а також 17 танків, 30 бронемашин, 36 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали: