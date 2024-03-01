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РФ втратила за добу понад 900 військових та 36 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу понад 900 військових та 36 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу ще приблизно 920 військових, а також 17 танків, 30 бронемашин, 36 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 414 680 (+920) осіб,
  • танків − 6 610 (+17) од,
  • бойових броньованих машин − 12 582 (+30) од,
  • артилерійських систем − 10 106 (+36) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+0) од,
  • засобів ППО − 691 (+1) од,
  • літаків − 345 (+3) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 794 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 206 (+54) од,
  • спеціальної техніки − 1 611 (+10) од.

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