Які обмеження за ухилення від мобілізації будуть у новому законі

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.﻿ Про це сказав нардеп, член комітету Федір Веніславський, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За його словами, зараз комітет розглядає 4 тисяч правок депутатів до другого читання законопроєкту і норми обмеження конституційних прав і свобод були найбільш дискусійними. Мова йде про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.

"Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану ми це врегулювали і так" , - сказав він.

Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили" , - сказав депутат.

Веніславський повідомив, що рішення комітету попереднє.

"Але концептуально комітет це не підтримав, тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону" , - сказав він.

Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації, повідомив депутат.